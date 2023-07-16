مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بسبب انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل منزل بقرية شنديد التابعة لمركز ايتاى البارود بالبحيرة إثر انفجار إسطوانة غاز .

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.