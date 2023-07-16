مصرع شخصين وإصابة 5 أخرين اثر حريق في مبنى سكني شمال فرنسا

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون إثر حريق اندلع اليوم الأحد بأحد المباني السكنية في "لينس" بإقليم "با دو كاليه" في شمال فرنسا.



وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم ، أن الحريق اندلع في الطابق الثاني قبل أن يمتد إلى سطح المبنى والذي يقع في شارع "لويس باستير".



وذكرت إنه عند وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، تمكنوا من إنقاذ شخص واحد في الطابق الأرضي بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في الطابق الثاني.

وأكدت أن رجال الإطفاء عملوا على منع انتشار الحريق إلى المساكن المجاورة ، موضحة أن أن سبب الحريق غير معروف حتى هذه الحظة.