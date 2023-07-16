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مستوطنون يضخون مياها عادمة بأراض فلسطينية

الأحد، 16 يوليو 2023 04:00 ص
مستوطنون يضخون مياها عادمة بأراض فلسطينية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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ضخ مستوطنون، السبت مياها عادمة في أراض زراعية ببلدة نحالين غرب بيت لحم، وفق ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مستوطني "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين في قرى نحالين ووادي فوكين وحوسان، ضخوا مياها عادمة في أراضي منطقة "عين فارس"، التي تضم ينبوع مياه، ومزروعة بأنواع مختلفة من المحاصيل.

وأضاف بريجية أن مستوطني "بيتار عليت" يتعمدون دوما ضخ المياه العادمة في تلك المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة في المكان.

وغالبا ما يقوم المستوطنون في المنطقة بأعمال استفزازية للفلسطينيين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.


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