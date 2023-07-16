اليوم السابع
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مدير فعالية الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة: الجميع منبهر بروعة المكان

الأحد، 16 يوليو 2023 12:04 ص
مدير فعالية الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة: الجميع منبهر بروعة المكان جانب من التغطية
الأمير نصرى

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قدم الإعلامي عمرو خليل في برنامجه "من مصر"، المذاع على قناة cbc، حلقة خاصة عن الاستعدادات النهائية وافتتاح مهرجان العلمين 2023، ومن منطقة الملعب قال مصطفى حسن مدير فعالية الكرة الشاطئية بمهرجان مدينة العلمين الجديدة: هدفنا نشر البهجة والسعادة بين الناس فى المدينة.
 
وأضاف مصطفى حسن، سعدت بعمل شئ داخل المدينة، والمكان هنا خيال وأى شخص فى العالم يتمنى أن يتواجد هنا، فضلا عن تواجد كل الجيل الذهبى لكرة القدم فى مصر، ونحن الآن نرى طفرة كبيرة فى مشاركة الفتيات فى الرياضة.
 
تابع مصطفى حسن، الجميع مندهش بالمدينة وجمالها، والأمور ستسخن بوجود نجوم كرة القدم وتحديهم فى كرة القدم لاستمتاع الجمهور.
 
ولفتت آية عاشور لاعبة كيك بول، إلى أن هذه الرياضة متواجدة خارج مصر بشكل كبير، وهذه المهرجان سيسلط الضوء عليها، وانا مقتنعة أنه لا يوجد مكان أفضل من مصر.

من مصر

قناة سى بى سى

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