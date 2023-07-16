مجدي صالح رئيسا وماريا عزت سكرتيرا لنادي الأدب المركزى ببني سويف

أعلنت الإدارة العامة لثقافة بنى سويف ، برئاسة الناقد والفنان الدكتور أحمد خليفة مدير عام الثقافة ببنى سويف، عن فوز الشاعر والأديب مجدى صالح، رئيس نادى الأدب بمدينة بنى سويف بمقعد رئيس نادى الأدب المركزى على مستوى المحافظة، وذلك بعد إجراء تصويت لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد لنادى الأدب المركزى، بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية.

وقام مجلس إدارة نادى الأدب المركزى، والمكون من الناقد الدكتور معتز سلامة عضوا معينا والشاعر مجدى صالح رئيس نادى الادب ببنى سويف والشاعر خالد العطار رئيس نادى أدب سمسطا والشاعر مصطفى محمد محمود رئيس نادى أدب إهناسيا والأديبة ماريا عزت رئيس نادى أدب ببا والشاعر الصحفى محمد عبدالحليم مؤمن رئيس نادى الأدب بالفشن بحضور محمد كمال عن فرع القافة ببنى سويف فيما اعتذر عن الحضور الدكتور محمد سليم شوشة عضو المجلس بالتعيين، وأسفر التشكيل عن اختيار الشاعر مجدى صالح رئيسا للنادى المركزى والشاعرة ماريا عزت سكرتيرا للمجلس.

من جانبه تقدم مجدى صالح الرئيس الجديد للنادى بعبارات الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق على ما قدموه من فعاليات وأنشطة أدبية وفنية خلال دورتهم المنقضية، مؤكدا على حرص النادى على تقديم المستوى الثقافى اللائق فيما يتعلق بالمحاضرات والورش الأدبية، بما يتفق مع السياسة العامة للهيئة العامة لقصور الثقافة وضرورة التعاون بين نوادى الأدب والمواقع الثقافية التى بها جمعيات لرواد الثقافة بحيث تقوم هذه الجمعيات بدعم أنشطة النوداى خلال الفترة التى لا توجد فيها ميزانية أو خلال فترة انتهاء السنة المالية، مع توفير بند استضافة لنادى الأدب طوال العام بالإضافة إلى توفير الجمعية ميزانية خاصة بتكريم الأدباء من شهادات تكريم ودروع.

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب العضوية لكل من يرغب فى الانضمام لنوادى الأدب ممن تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم التعاون وعمل بروتوكلات مع المجتمع الخارجى مثل الجامعة والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة ببنى سويف، بحيث يتم استعادة المركز لمكانته وإثراء الحركة الثقافية والفنية.