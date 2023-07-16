اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن بعض مناطق منية النصر بالدقهلية غدًا لمدة 3 ساعات

الأحد، 16 يوليو 2023 12:51 م
قطع المياه عن بعض مناطق منية النصر بالدقهلية غدًا لمدة 3 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من قرية أبو ذكري، وعزبة شحاتة التابعتان لمركز منية النصر، وذلك غدًا الاثنين الموافق 17/7/2023 لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 11.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية قطر 8 بوصة (حديد) بقرية أبو زكري بمركز منية النصر.
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع، كما طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مجلس مدينة منية النصر لمتابعة الأعمال، لسرعة عودة المياه مرة أخرى.

الدقهليه

مياه الدقهليه

قطع المياه بالدقهليه

مركز منية النصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة