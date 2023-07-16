قطع المياه عن بعض مناطق منية النصر بالدقهلية غدًا لمدة 3 ساعات

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من قرية أبو ذكري، وعزبة شحاتة التابعتان لمركز منية النصر، وذلك غدًا الاثنين الموافق 17/7/2023 لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 11.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية قطر 8 بوصة (حديد) بقرية أبو زكري بمركز منية النصر.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع، كما طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مجلس مدينة منية النصر لمتابعة الأعمال، لسرعة عودة المياه مرة أخرى.