قطع المياة غدا 4 ساعات عن بعض المناطق بالمنصورة

الدقهلية _ شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الاثنين من الساعة 10 مساء الي الساعة 3 من صباح الثلاثاء، عن عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر لإجراء أعمال الصيانة علي خط طرد طلمبات المرشحة بمنية النصر.

وأضاف أنه سيتم كذلك قطع المياه غدا الاثنين من الساعة 8 صباحا الي الساعة 12 ظهرا من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لاجراء اعمال قطعية 12 بوصة بشارع محمود صبري من عبد السلام عارف لربط الاعمال الجديدة بشارع محمد الديب بالمنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقارير التي وردت من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث أوضح التقرير الأول أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة نطاق مركز ومدينة منية النصر خلال المدة المشار اليها تشمل قري ميت عاصم والنزل والجمال وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة والرياض والكردي.

وأوضح التقرير الثاني أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمدينة المنصورة في المدة المذكورة لإجراء الأعمال هي مناطق تقسيم الشئون الاجتماعية والمستشفى الدولي ومدينة مبارك حوض أبو الليل محطة صرف صحي رقم 11.

ووجه "مختار" للمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز منية النصر والسيد محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار المذكورة.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية التابعة المشار اليها بمركز منية النصر وكذا المواطنين قاطني مناطق مدينة المنصورة المذكورة والمتأثرة بانقطاع المياه، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها هذه الأعمال ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.