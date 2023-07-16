قبيلة المحافيظ في بيان لها: شكرا لأجهزة الدولة ونرفض مزايدات الجماعة الإرهابية

قدمت قبيلة المحافيظ الشكر لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة عقب أحداث سيدي براني، وقالت قبيلة المحافيظ في بيان لها نشره العمدة إدريس المحفوظي على صفحته بالفيس بوك: "تتوجه قبيلة المحافيظ التي ينتمي اليها المتوفي حفيظ حوية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة لتعاملها مع الموقف بحيادية انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في هذه الأحداث".

وأكدت قبيلة المحافيظ أن هذه الأحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بينهم وأجهزة الدولة وترفض أي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى الخراب، مؤكدة أنها لن تنساق وراء أغراض الجماعة الخبيثة وأنهم جميعا يدا واحدة يثقون في القضاء.