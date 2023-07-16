طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الجبر والكمبيوتر "دور ثانى"

كتبت - مرام محمد

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، في مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بـ103 لجان موزعة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحانهم في مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم في مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الكيمياء والجغرافيا، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن ناحيته، أشار أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023 تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية على النحو التالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- "التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.