اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل شخص فى القاهرة بسبب خلافات حول الميراث

الأحد، 16 يوليو 2023 12:13 م
ضبط المتهمين بقتل شخص فى القاهرة بسبب خلافات حول الميراث حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية  لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.. بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.
 
بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية، وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى وإثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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