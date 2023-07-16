سول: انتشال 8 جثث من نفق غمرته المياه تحت الأرض فى بلدة "أوسونج"

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قال مسؤولون كوريين إن عمال الإنقاذ انتشلوا 8 جثث من نفق غمرته المياه تحت الأرض فى بلدة "أوسونج" بوسط البلاد اليوم /الأحد/، بينما كانوا يكافحون للوصول إلى حوالى 15 سيارة غارقة بسبب الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.



وأفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن المياه غمرت الطريق البالغ طوله 685 مترا تحت الأرض فى "أوسونغ" بإقليم شمال "تشونغ تشيونغ" فى اليوم السابق عندما فاض نهر قريب بعد انهيار جسر لارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة ،وتم العثور على جثة أحد الأشخاص على الفور أمس السبت، بينما تم إنقاذ 9 آخرين.



وأضافت أن صباح اليوم انتشل رجال الإنقاذ 5 جثث من حافلة مغمورة فى عملية البحث التى استؤنفت فى الصباح، و تم تم انتشال 3 جثث أخرى، ليرتفع عدد القتلى فى النفق إلى 9 أشخاص.



وقالت السلطات إن عدد القتلى قد يرتفع أكثر، حيث تم الإبلاغ فى البداية عن اختفاء 11 شخصا بسبب الفيضانات.