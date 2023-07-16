سفير مصر في كينيا: مصر نجحت خلال قمة المناخ في وضع اللبنة الأولى لصندوق الأضرار والخسائر

كتب الأمير نصرى

قال وائل نصر الدين سفير نصر فى كينيا، مصر حرصت خلال قمة المناخ بشرم الشيخ على أن تضع الأولويات الأفريقية على أجندة القمة واستطاعت أن تخرج بعدد من النتائج والمبادرات وأهمها صندوق الأضرار والخسائر.

وأضاف وائل نصر الدين خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز من نيروبى، كانت فى محاولات على مدار سنوات طويلة للتوصل لهذه النتيجة وإنشاء هذا الصندوق وفشلت جميعها إنما نجحنا فى شرم الشيخ ان نضع اللبنة الأولى لإنشاء هذا الصندوق، وتم طرح مبادرات أخرى خلال القمة وكلها تحتاج لخطوات ومتابعة باستمرار والبناء على ما تم تحقيقه.

تابع وائل نصر الدين، من هنا تأتى مشاركة مصر فى اللجنة التنسيقية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، والذى يرأسها الرئيس الكينى، وتعمل على طرح العديد من الأفكار وتنسيق المواقف الأفريقية فى المحافل الدولية ذات الصلة بالموضوعات البيئية وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ، وفى التجهيز لإعداد موقف أفريقى موحد