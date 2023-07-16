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زى النهاردة.. إحالة 4 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" للمفتى

الأحد، 16 يوليو 2023 03:00 ص
زى النهاردة.. إحالة 4 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" للمفتى المستشار حسين قنديل -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 7 سنوات يوم 16 يوليو 2016، أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بطرة، أوراق 4 متهمين للمفتى بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشئوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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