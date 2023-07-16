روائع بليغ وعبد الوهاب والرحبانية فى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

و يقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والذي تطلقه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية ".

وتبدأ فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية، مساء الاربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وتضم أشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها على فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، و" علي شرف" مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو ، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986 ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى ، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح ، محمد فؤاد، على الحجار كما قام بتأليف العديد من الالحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة ، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها رياح الغدر، بابا في تانية رابع كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات ، فجر ليلة صيف ، المنادي ، أغلى الناس ، شغل عفاريت الى جانب فيلم شباب على الهوا ، أسس فرقة "كايرو كافيه"لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل.