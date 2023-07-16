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رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل مفتى الجمهورية للتهنئة بمنصبه الجديد

الأحد، 16 يوليو 2023 01:51 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل مفتى الجمهورية للتهنئة بمنصبه الجديد استقبال رئيس الهيئة لمفتى الجمهورية
كتب عبد الله محمود

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استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الأحد، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وحضر اللقاء المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

من جانبه أكد المستشار حافظ عباس، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين البشر أجمعين.

وفيما أعرب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون.

 

 

 


النيابة الادارية

مفتى الجمهورية

رئيس النيابة الادارية



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