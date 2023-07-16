رئيس مدينة السنبلاوين يستقبل الباعة الجائلين تمهيدا لتسكينهم فى أسواق حضارية

استقبل أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، اليوم الأحد، عددًا من الباعة الجائلين المتواجدين بشوارع المدينة والمتسببين في زحام شديد وعرقلة حركة المرور بوسط البلد، وذلك تمهيدا لنقلهم وتسكينهم بالسوق الحضاري المقام على ترعة المسلمانية المغطاة امتداد شارع المستشار.

وعقد رئيس المركز لقاء مع الباعة بحضور مصطفى عوض مدير الإشغالات برئاسة المركز، للاتفاق على خطة البدء في نقلهم من الشوارع العامة لسلسلة الأسواق الحضارية المجمعة بالمدينة كمرحلة أولى، وذلك لاستيعاب مجموعات من الباعة الجائلين المتواجدين بشوارع المدينة للقضاء على ظاهرة الافتراش العشوائي بشوارع المدينة والتي تصيب عددا من شوارع المدينة بالشلل المروري التام.

وأشار عبد العظيم، أن إقامة الأسواق الحضارية النموذجية ستكون بديلا عن الإشغالات العشوائية بشوارع المدينة التي تعوق حركة المرور والمشاة والمركبات وتعكس مظهرا غير حضاري، فضلا عن تخفيف الزحام الذي ينتج عنها.