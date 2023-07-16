حياة كريمة.. "550 حالة" حصاد قافلة جامعة الزقازيق الطبية في قرية العواسجة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، بقرية العواسجة مركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف على 550 حالة من أهالى القرية في 8 تخصصات طبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية .

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 550 حالة في 8 تخصصات طبية مختلفة هى:"باطنة ،متوطنة ، عظام ، روماتيزم، مخ وأعصاب ، قلب ، طب الأسرة ، وأيضا الكشف عن أمراض الثدي"، كما تم صرف الأدوية مجانا وتحديد الجرعات لكل حالة مرضية وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن طرق الوقاية من سرطان الثدي ومسبباته وطرق الفحص الذاتي، كما شاركت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة لمرافقة القافلة، وقام الأطباء بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانا ، كما نظمت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن طرق صناعة الإكسسوارات والحلي تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف على الحيوانات وقاموا بفحص بعض الحيوانات والماشية وتقديم التطعيمات لهم ، كما قامت كلية الزراعة بعقد ندوة توعوية عن الصناعات الغذائية وكيفية صناعة المربى بالمنزل طرق تجفيف الخضروات تحت رعاية الدكتور أسامه عبد المنعم عميد الكلية، والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى عقد مديرية الأوقاف ندوة عن التعايش السلمي بين الأفراد وتحقيق المواطنة .

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا واقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة .