"تموين الغربية" تضبط 3 مصانع بدون ترخيص خلال حملة بمركز بسيون

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصانع بسكويت ومخللات ولمبات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة بمركز ومدينة بسيون، تم خلالها ضبط مصنع بسكويت بدون ترخيص وتم التحفظ على 60 كرتونة منتج نهائي بكل كرتونه 12 علبة واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة.

و ضبط مصنع لمبات ليد بدون ترخيص، وتم ضبط 5000 ic و 10 آلاف سلك لحام و 5 آلاف كعب ودواية و10 آلاف كرتونة، وتم سحب عينة من المضبوطات

كما تم ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص و تم التحفط علي 10 براميل بكل برميل 100 كليو جرام يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك لعدم وجود أي بيانات تدل علي تاريخ الانتاج والانتهاء ووجود طبقة ريميه لزجة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.