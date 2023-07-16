تحرير أكثر من 200 محضر لمخالفات تموينية ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 15 من يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 144 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 29 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 19 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و6 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز، بجانب 19 محضرًا للتصرف في 584 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ، ومحضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 21جوال دقيق مدعم زنة 50كجم قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 6 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط (2239 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، كما تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لامتناعهم عن بيع السجائر بغرض تجميعها وتخزينها واحتكارها وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة لجمهور المستهلكين، وتم التحفظ على 260 علبة سجائر أخرى، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لبيعهم السجائر بأسعار أزيد من السعر المقرر.

فيما تم تحرير 10 محاضر ضد جزارين لحيازتهما وبيعهما لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وتم ضبط 120 كجم لحوما واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف . كما تم تحرير 15 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية و17 للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم إعلانهم عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير محضرين ضد المسئولين وأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ومخالفة التعليمات الخاصة بالتشغيل.

وعن ملف الغش التجاري.. فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين بتحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محلات تجارة السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سلعا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك حيث تم ضبط 30 كجم مكرونة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة إلى سحب 4 عينات سلع أساسية لفحصها معمليا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.