اليوم السابع
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تأسست 1962.. تعرف على مراحل تطور أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة

الأحد، 16 يوليو 2023 03:00 ص
تأسست 1962.. تعرف على مراحل تطور أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة أسقفية الخدمات العامة
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أبرز المؤسسات الهامة في الكنيسة، حيث تأسست فى يوم 30 سبتمبر 1962 ليكون الذراع الاجتماعى والتنموى للكنيسة القبطية الارثوذكسية.  

وتمت رسامة الأنبا صموئيل أول أسقف لأسقفية الخدمات ثم تم تكليف الأنبا أثناسيوس بقيادة الأسقفية وجعلها ملاذا آمنا.  

وفى الثانى من يونيو 1985 تم تكليف الأنبا سرابيون بقيادة الأسقفية، حيث قام بوضع الكثير من الأنظمة، وتعيين خدام من ذوى المهارات وقام بالخدمة علي قدم المساواة فى كافة المجالات المسكونية والاجتماعية وخدمات تنمية المجتمع.

 وفى أوائل عام 1996، تولى الأنبا يؤانس زمام الأمور وشدد على أهمية العمل الخيرى وبالتالى، ابتكر نهجاً جديداً  للتنمية الاجتماعية المتكاملة( CID).

 وفى يوليو 2015 تم تكليف الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية، وأعطى اهتماماً خاصاً لتطور وتنمية المجتمعات، وبدأ تحديث اللوائح الداخلية واجراءات التشغيل القياسية( SOPs).  وقام بتأسيس مجلس استشارى للأسقفية وبدأت مرحلة جدیدة نحو إعادة هيكلة الأسقفية كمنظمة ذات طابع ديني تخدم المجتمعات المصرية المحتاجة.

وفي محاولة لتعزز الكفاءات، قامت الأسقفية بالاستعانة بفرق من المهنين المحتريفين (لجنة استشارية) لتقديم النصح والإرشاد الإداري والبرنامجي والاستشارات الإدارية، بالإضافة إلي ذلك، تم تعيين مدير تنفيذي من ذوي الخبرة لقيادة فرق العمل والتعاون مع نيافة الأنبا يوليوس فى إدارة شئون الأسقفية.

وتعتبر اللجنة مفوضة لتقديم المشورة لقادة الأسقفية بشأن المسائل البرامجية أو الإدارية، وتضم اللجنة التطوعية من الدرجة الأولي خبراء مصريين فى مجالات تطور البرامج والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة والموارد البشرية والإدارة المالية.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسقفيه الخدمات العامه

اسقفيه الخدمات



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