بعد قليل .. النطق بالحكم على 6 متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه فى بولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

تصدر بعد قليل، محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حكمها في محاكمة 6 متهمين بقتل شخص عمدا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور.

وكانت أحالت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق المتهمين "إسماعيل.ع.م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر.ن.ح"33سنة،"أحمد.ا.ع" 31 سنة،" أحمد. م. ر"36 سنة،" محمد. س. ا" 25 سنة،" عبدالحميد.ط.م"25 سنة، للمحاكمة وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة ، كذلك " تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و كان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بينوا النية و عقدوا العزم علي أزهاق الروح، علي أثر الخلاف السابق الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول ، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض " خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وما أن ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أنه خاب أملهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وقال أحد الشهود على الواقعة فى التحريات، أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه الثاني والمتهم الأول، حضر الأخير ومرافقوه من المتهمين جميعا، حيث علموا بمكان تواجد المجني عليه الثاني، وما أن تقابلوا وإياه فأشهروا أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، تجاهه راغبين التعدي عليه، إلا أنه لاذ بالفرار وترك شقيقه المجنى عليه الأول لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأشهر عليه المتهم الأول بسلاح أبيض "خنجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته