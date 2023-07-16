بعد القبض على مالك شركة احتال على عدد من المواطنين.. تعرف على عقوبة النصب

كتب بهجت أبو ضيف

يواجه صاحب شركة استثمار عقاري، عدة اتهامات عقب القبض عليه بمنطقة الدقي، من بينها النصب، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 206 حكم "شيك – نصب-تبديد" بمديريات أمن "القاهرة – الجيزة – أسيوط – الإسكندرية" بإجمالى مدد حبس 352 سنة، وكفالات أكثر من مليون جنيه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.