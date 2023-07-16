اليوم السابع: حضور مصرى قوى فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى بنيروبى "التفاصيل"

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان،5 أولويات لمصر خلال قيادة وكالة النيباد على مدار 2024.. الرئيس السيسى: نؤمن بمحورية التكامل الإقليمى لتعزيز الاستقرار بالقارة.. نسعى لتسريع تنفيذ أجندة التنمية 2063 والاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية.. وتكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون.. توجيه الشكر للرئيس السيسى فى افتتاح القمة.. والرئيس الكينى: جهود الرئيس السيسى فى 27COP وفرت منظورا أفريقيا جديدا نحو العمل المناخى.. ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: علينا الإسراع فى منطقة التجارة الحرة والإنجاز فى الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.

ـ مهرجان العلمين يواصل فعالياته بمشاركة نجوم مصر والعالم فى الرياضات والفنون المتنوعة. وداخل العدد

ـ حزمة حوافز حكومية جديدة لمشروعات المناطق المركزية للأعمال.. دراسة إمكان الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية فضلا عن حوافز ضريبية وتيسيرات فى الإجراءات.



ـ إعلان شروط القبول بكلية الشرطة.. 65% للحاصلين على الثانوية والتقديم أون لاين.

ـ وزارة الصحة تعلن حزمة إجراءات للوقاية من ضربات الشمس.