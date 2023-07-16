المصريون فى المرتبة الأولى لعدد براءات الاختراع الممنوحة من المكتب المصرى 2022

كتب: مدحت عادل

قالت النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2022، إن المصريين حصلوا على المرتبة الأولى لعدد براءات الاختراع الممنوحة للمتقدمين من مكتب البراءات المصري، حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم نحو 102 براءة اخــتراع بنسـبة 19.9٪ وجاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪ وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.

وبالنسبة للبراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي فقد بلغت (145) براءة اختراع تـم منحهـا وفقاً للتصنيف الدولي فـي مجال الكيمياء والفلزات بنسـبة 28.3٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022 (14.5٪للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (112) بـراءة اختراع بنسبة 21.9٪ (27.7٪ للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنسبة 18.2٪ (24.7٪للمصـريين، 75.3٪ للأجـانب).

وتصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪، ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامـة تجـارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عـام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (589) طلباً للمصريـين بنسـبة 30.8٪ و(1325) طلباً للأجـانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل (2225) طلبـاً عام 2021 منـهـم (881) طلباً للمصرييـن بنسبة 39.6 ٪ و(1344) طلباً للأجانب بنسبة 60.4٪ بانخفاض قدره 14٪في إجمالي عدد الطلبات عن العام السابق .