المرصد الأوروبى يعلن جفاف نصف أراضى أوروبا ومخاوف من اندلاع الحرائق ونقص الغذاء

كتبت: هناء أبو العز

حذر المرصد الأوروبى للجفاف ، من انزلاق نصف أراضي الاتحاد الأوروبي في حالة جفاف شديدة، مما يتسبب في خطر اندلاع حريق في معظم أوروبا ومخاوف بشأن إنتاج الغذاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه جنوب أوروبا بموجة حر شديدة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في إيطاليا واليونان وتركيا هذا الأسبوع.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبي للجفاف، أن 42% من الأراضي في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة تخضع لتحذير كهرماني، مما يعني أن الأرض جفت بسبب نقص الأمطار.

ويقع جزء كبير من المملكة المتحدة أيضًا في هذه الفئة، على الرغم من أن وكالة البيئة تصنف فقط ديفون وكورنوال وأجزاء من إيست أنجليا في حالة الجفاف.

وهناك 4% أخرى من أراضي الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب قصوى للجفاف ، حيث تعاني المحاصيل والنباتات أيضًا.

وتعمل الظروف الجافة والحارة على زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات ، حيث يكون الخطر متوسطًا أو مرتفعًا عبر "معظم أنحاء أوروبا" ، ومتطرف في إسبانيا والبرتغال.

وقالت المنظمة في تقرير خاص عن الجفاف في يونيو، إن الجفاف وقع بشكل مختلف في الجنوب إلى شمال القارة.

ويعاني جنوب أوروبا من جفاف مطول ، لكنه بدأ الآن في التعافي إلى حد كبير بفضل هطول الأمطار في الآونة الأخيرة، ويبقى الاستثناء في إسبانيا والبرتغال المنتجين الرئيسيين للأغذية ، حيث لم تكن الأمطار الأخيرة كافية لتعويض آثار الطقس الجاف السابق وموجات الحر الممتدة.

وقالت المنظمة إن الغذاء والمحاصيل "تأثرت بشكل كبير" في منتصف موسم الزراعة.

وفي هذه الأثناء، يحدث جفاف جديد في شمال القارة ، حول بحر البلطيق ، والدول الاسكندنافية ، والمملكة المتحدة ، وأيرلندا، وألمانيا بعد نقص حاد في الأمطار، بما يثير المخاوف بشأن كيفية نمو المحاصيل.

وتخطط المفوضية الأوروبية لتعبئة مبلغ إضافي بقيمة 330 مليون يورو (283 مليون جنيه إسترليني) للمزارعين في الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون تحديات الطقس والتكاليف المرتفعة والمشاكل التجارية.

وتشير التوقعات الموسمية إلى أن الصيف يكون أكثر دفئًا من المتوسط بالنسبة لمعظم القارة ، بعد أن شهد العالم أشد درجات حرارة أسبوعًا في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن يونيو إلى أغسطس 2023، من المتوقع أن تكون الظروف أكثر جفافًا من المتوسط في جنوب الدول الاسكندنافية وجنوب المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا ومناطق بحر البلطيق.

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس أكثر رطوبة من المعتاد في مناطق البحر الأبيض المتوسط.

وأصبحت حالات الجفاف أكثر شيوعًا وأكثر حدة بسبب تغير المناخ في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ، وكذلك جنوب إفريقيا ووسط وشرق آسيا وجنوب أستراليا وغرب أمريكا الشمالية.

وجعلت أزمة المناخ جفاف الصيف الماضي الذي ضرب نصف الكرة الشمالي بأكمله عشرين ضعفًا.