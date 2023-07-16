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الطريق السياحى بسقارة.. تطوير 1.8 كيلو متر من الطرق وأعمال توسعة تمتد لـ16 مترا

الأحد، 16 يوليو 2023 05:00 ص
الطريق السياحى بسقارة.. تطوير 1.8 كيلو متر من الطرق وأعمال توسعة تمتد لـ16 مترا الطريق السياحى بسقارة
كتبت – مرام محمد

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اقتربت محافظة الجيزة من الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق السياحى بسقارة، والذي يعد أبرز المحاور الحيوية التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز ومدينة البدرشين للارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع تطوير الطريق السياحى بسقارة

-شهد الطريق أعمال تطوير على مرحلتين بإجمالي طول 1.8كم.

-تم تنفيذ أعمال التطوير بالمرحلة الأولى ابتداءً من طريق المريوطية حتى كوبري المنطقة الأثرية بطول 1.2كم.

-أسفرت المرحلة الأولى عن رصف وتوسعة الطريق ليصبح بعرض 16م بدلا من 10م.

-شهدت المرحلة الأولى عمل طريق جديد "خروج"، وتطوير منطقة المثلثة مع عمل سور تجميلي للمدخل.

-تم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية ابتداءً من كوبري المنطقة الأثرية حتى مدخل المنطقة الأثرية بطول 600م.

-شهد الطريق ضمن المرحلة الثانية، أعمال رصف وتوسعة ليصبح بعرض 18م بدلا من 8م.

-شهدت المرحلة الثانية إنشاء أرصفة وسوراً تجميلياً وأعمدة إنارة وأرصفة مشاة.  

-انتهت المحافظة من أعمال رصف وتوسعة الطريق بالكامل ضمن المرحلة الثانية والأخيرة.

-جارٍ تخطيط الطريق ودهان البلدورات ليتم تسليمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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الطريق السياحى بسقارة

 

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الطريق السياحى بسقارة

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الطريق السياحى بسقارة



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