الدكتور خالد صفوت نقيبا لأطباء الشرقية بالتزكية

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء الشرقية ، غلق باب الطعون علي المرشحين، وفوز الدكتور خالد صفوت بمقعد نقيب أطباء الشرقية بالتزكية، لفترة ثانية على التوالي.

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، بخالص التهاني القلبية الدكتور خالد صفوت، لفوزه نقيباً لأطباء الشرقية بالتزكية بإنتخابات النقابة، متمنين له دوام التوفيق والتقدم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على ثقته فى الاختيار الأمثل للأطباء في من يمثلهم في انتخابات النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالشرقية، مؤكداً علي الدور الهام الذي تقوم به النقابة سواء في المشاركة في القضايا القومية، أو الإرتقاء بمستوى مهنة الطب، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضاً متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين، مؤكداً أيضاً على العلاقات القوية والتعاون المثمر والوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية ونقابة الأطباء، في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.