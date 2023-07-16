الجيزة: توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى ببولاق والهرم والوراق والبدرشين

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، عن توزيع 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، اليوم الأحد، وذلك بأحياء بولاق الدكرور والهرم والوراق ومركز ومدينة البدرشين.

وأكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين، وإتمام عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.

يُذكر أن المحافظة وزعت مؤخرا من خلال مديرية الأوقاف 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمركزي أبو النمرس وأطفيح وحي شمال الجيزة.