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الجيزة: توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى ببولاق والهرم والوراق والبدرشين

الأحد، 16 يوليو 2023 09:36 ص
الجيزة: توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى ببولاق والهرم والوراق والبدرشين لحوم صكوك الأضاحي - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، عن توزيع 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، اليوم الأحد، وذلك بأحياء بولاق الدكرور والهرم والوراق ومركز ومدينة البدرشين.
 
وأكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين، وإتمام عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.
 
يُذكر أن المحافظة وزعت مؤخرا من خلال مديرية الأوقاف 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمركزي أبو النمرس وأطفيح وحي شمال الجيزة.

مديرية الأوقاف بالجيزة

مشروع صكوك الأضاحي

الاضاحى

الجيزة

الهرم

البدرشين



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