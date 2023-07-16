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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

الأحد، 16 يوليو 2023 09:16 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
كتبت نور على

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. 
 
ويقضي القرار، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ الثلاثاء 23 من ذى الحجة 1444 هجرية ، الموافق 11 من يوليو اعتبارا من يوم سنة 2023 .
 
يشار إلي أن المادة 158 من اللائحة  الداخلية لمجلس الشيوخ تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدورالعادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 


الرئيس السيسي

دور الانعقاد

مجلس الشيوخ

الفصل التشريعى



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