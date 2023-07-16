"التموين" تعلن طرح لحوم ومفروم مجمد بسعر 170 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير اللحوم المجمدة لفترات تقرب من 11 شهرا، بجانب تنويع مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت مواشي حية أو لحوم مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن من اللحوم الطازجة والمجمدة، لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث يتم طرح اللحوم المجمدة بأسعار تتراوح من 130 جنيها للكيلو المجمد الهندى، و160 جنيها للكيلو البرازيلي المجمد، و250 جنيها لكيلو اللحوم الضأن المستوردة، أيضا الاستمرار في طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو.