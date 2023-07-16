اليوم السابع
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التفتيش على 114 منشأة طبية وغلق 21 لرصد مخالفات فى الدقهلية

الأحد، 16 يوليو 2023 06:06 م
التفتيش على 114 منشأة طبية وغلق 21 لرصد مخالفات فى الدقهلية حملات العلاج الحر
الدقهلية _محمد الحبشي

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كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضي  بالمرور على 114 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 7 شكاوى.
 
وأضاف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، تضمنت المرور على نحو 58 عيادة خاصة، إلى جانب 13 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 42 مركزا طبيا.
 
وأشار فؤاد إلى أنه جرى معاينة نحو 9 منشأت من بينها 7 عيادات خاصة، وتم منح الترخيص لـ21 مركزا وعيادة خاصة جديدة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإدارى لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الشروط، وإعادة فتح 7 آخرين.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخألفة، فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.
 
 
 
 

 


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