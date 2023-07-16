اعترافات لصوص الدراجات النارية في القاهرة: نفذنا 5 جرائم سابقة بطريقة توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات الناريه بمدينة نصر في القاهرة اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأقروا خلال التحقيقات ، بتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ، له معلومات جنائية، أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة .

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك، وتم إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.