اليوم السابع
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اعترافات لصوص الدراجات النارية في القاهرة: نفذنا 5 جرائم سابقة بطريقة توصيل الأسلاك

الأحد، 16 يوليو 2023 12:00 ص
اعترافات لصوص الدراجات النارية في القاهرة: نفذنا 5 جرائم سابقة بطريقة توصيل الأسلاك حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات الناريه بمدينة نصر في القاهرة اعترفوا بارتكاب  5 وقائع سرقة بأسلوب توصيل الأسلاك. 
 
وأقروا خلال التحقيقات ، بتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ، له معلومات جنائية، أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة .
 
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط  3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك، وتم إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 

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