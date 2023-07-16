إعلام إسرائيلي: تعيين وزير العدل ياريف ليفين قائما بأعمال رئيس الوزراء

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، أنه تم تعيين وزير العدل ياريف ليفين، قائما بأعمال رئيس الوزراء في أعقاب الوعكة الصحية التي تعرض بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT في القدس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيمكث في المستشفى عقب نقله بشكل عاجل إلى طوارىء مشفى شيبا بتل أبيب.

وأضافت المراسلة أنه تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان سيعقد الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد نشر مقطع فيديو كشف من خلاله عن حالته الصحية عقب نقله بشكل عاجل إلى الطوارىء في مشفى شيبا.

وقال نتنياهو من المشفى: "كنت أمس في طبريا مع زوجتي تحت الشمس الحارقة من دون شرب ماء، حاليا أشعر بحال أفضل".

كما أفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير قضى ساعات الذروة في درجات الحرارة بالأمس في بحيرة طبريا وشعر اليوم بـ"دوران خفيف"، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد بأنه أصيب بالجفاف.

من جهته صرح طبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن وضعه الصحي مستقر ويخضع للمتابعة.

ويواجه نتنياهو غضبا في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة من الإسرائيليين وجعلتهم يشعرون بالقلق على استقلال المحاكم في المستقبل، كما يحاكم في ثلاث قضايا فساد ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات ويقول إنها مسيسة.

ومع تهديد المئات من جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء احتجاجا على التعديلات القضائية، بثت القناة 13 الإسرائيلية يوم الأربعاء مقطعا صوتيا لنتنياهو وهو يصرخ في اجتماع لمجلس الوزراء قائلا إن مثل هذا العصيان "لا يمكن تصوره".