إصابة 4 أشخاص فى انفجار مكواة بخار داخل مغسلة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم السبت، فى انفجار مكواة بخار داخل مغسلة بمدينة الغردقة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار مكواة بخار بمغسلة بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من محمد مصطفي النحاس 41 سنة "جرح قطعي بالوجهة، صابر عطية عبدالرحيم 63 سنة "جرح قطعي بالانف"، عبدالرحمن عبدالمحسن عبدالرحمن 53 سنة "جرح بفروة الرأس"، محمد كمال عبد العال 38 سنة "جرح قطعي بالذراع الـيسر".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الاسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.