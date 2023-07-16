إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بإحدى قرى الشرقية

أصيب 11 شخصا بينهم 4 سيدات بجروح وسحجات وكدمات، إثر حدوث مشاجرة مع آخرين ناحية قرية الشعراء نطاق مركز كفر صقر بالشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول 11 شخصا بينهم 4 سيدات مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع آخرين بقرية الشعراء، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأحالته الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر للنيابة العامة.