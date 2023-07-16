اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بإحدى قرى الشرقية

الأحد، 16 يوليو 2023 10:16 ص
إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بإحدى قرى الشرقية مشاجرة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11 شخصا بينهم 4 سيدات بجروح وسحجات وكدمات، إثر حدوث مشاجرة مع آخرين ناحية قرية الشعراء نطاق مركز كفر صقر بالشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول 11 شخصا بينهم 4 سيدات مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع آخرين بقرية الشعراء، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأحالته الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر للنيابة العامة.

 

 

 

 
 
 
 

 


كفر صقر

الشرقية

اصابة 11 شخص

مشاجرة

قرية الشعراء

مستشفي كفر صقر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة