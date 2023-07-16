أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بنيروبى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بنيروبى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

الرئيس السيسي فى قمة الاتحاد الأفريقى: لا بد من تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مُنتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي. وقال الرئيس السيسي، إن مصر تولت رئاسة هذا الكيان المهم، في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية. مدبولى يتابع مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار عددا من ملفات العمل التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقديم لكلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

الرئيس الكينى يثمن جهود الرئيس السيسي فى أفريقيا ورئاسة مصر لقمة المناخ

قدم الرئيس الكينى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثنى على دوره في استضافة قمة المناخ الـ27، والتي عرضت للعالم صوتا أفريقيا موحدا، وساهمت في إيجاد حل للمشكلات في القارة الأفريقية.

وزيرة التضامن تتابع حادث انهيار عقار رشيد.. وصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 أفراد.

النيابة تأمر بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى أحداث سيدى برانى أمرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.

وزارة الداخلية تضبط سيارتين سرقهما عناصر جنائية أمام قسم سيدى برانى نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيارتين سرقهما عناصر جنائية أثناء تجمع بعض المواطنين أمام قسم شرطة برانى بمطروح. تنسيق الجامعات 2023.. 27 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بالتنسيق أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأربعاء المقبل

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).

استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة والمحسوسة 40