ضبط طالب لقيامه بطعن زوج شقيقته خلال مشاجرة عائلية في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط طالب بكلية الآداب وذلك بعد قيامه بطعن زوج شقيقته بسكين مما تسبب في إصابته بقطع فى الأوردة وأربطة الرسغ الأيسر، وخطورة حالته ونقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة حرجة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "محمد محسن محمد حسن"، 32 عامًا، عامل، ومقيم قرية الطاهري دائرة مركز منية النصر مصابا باشتباه قطع بأوردة وأربطة الرسغ الايسر "إدعاء تعدى من آخرين - ولا يمكن استجوابه".

بسؤال شقيقه 35 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بذات العنوان اتهم شقيق زوجة المصاب ويدعى"حسام.م.أ.ع"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الأداب جامعة المنصورة ، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " سكين " بحوزته واحداث إصابته، على اثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة الخلافات عائلية بينهما ،وذلك حال تواجدهما بمنطقة عزبة الحلواني .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة، العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.