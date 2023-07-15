صادرات البرتقال المصري تسجل 98 مليون دولار فى إبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية من البرتقال الطازج في شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت صادرات مصر نحو 98 مليون و815 ألف دولار في هذا الشهر، بينما كانت نحو 84 مليون و309 ألف دولار في شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 14 مليون و506 ألف دولار.

وجاءت صادرات مصر من البرتقال ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 292 مليون و881 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 297 مليون و231 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع طفيف بلغ 4 ملايين و350 ألف دولار، وارتفعت الصادرات المصرية من البصل الطازج لتسجل 18 مليون و731 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 11 مليون و298 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 7 ملايين و433 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من البطاطا "البطاطس" والتي ارتفعت إلى 11 مليون و438 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 501 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 10 ملايين و937 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر من اليوسفى "ماندرين" طازجة والتي بلغت نحو 6 ملايين و443 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 106 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين و337 ألف دولار.