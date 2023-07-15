ربع دستة أشرار يكشفون تفاصيل سقوطهم بعد سرقة 5 دراجات نارية فى مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين، تم القبض عليهم في مدينة نصر، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، وذكروا أنهم يستخدمون أسلوب توصيل الأسلاك في الاستيلاء على الدراجة النارية، حال ركنها بالشارع.

أضاف المتهمون أنهم يبيعون الدراجات النارية المسروقة لأحد عملائهم، مسجل خطر، وأكدوا علمه أنها مسروقة، حيث يتحصل عليها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الأصلية.

اعترف المتهمون بسرقة 5 دراجات نارية، وأرشدوا عن مكان تواجد عميلهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بشراء الدراجات النارية المسروقة، لإعادة بيعها مرة أخرى لعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت بحسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط 3 عاطلين في سرقة الدراجات النارية، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، بمدينة نصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.