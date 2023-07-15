رئيس الإمارات و مودى يرحبان باتفاق البلدين على التبادل التجارى بالعملتين المحليتين (الدرهم/الروبية)

كتب محمد جمال

رحب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى باتفاق البلدين على التبادل التجارى بالعملتين المحليتين (الدرهم/الروبية)، والذى يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين ويجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلات نوعية فى مسار علاقاتهما الثنائية خاصة فى المجالات التى تخدم التنمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

يذكرأن، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، ودولة ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، مختلف جوانب العلاقات الثنائية فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بجانب الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند وسبل تعزيزهما لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين واستدامة نموهما الاقتصادى وازدهارهما.

ورحب رئيس الدولة - فى بداية اللقاء الذى جرى فى قصر الوطن فى أبوظبى - بزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودى إلى دولة الإمارات لمواصلة العمل على دفع مسيرة العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعود بالخير والنماء على البلدين.

واستعرض بن زايد ودولة ناريندرا مودي، مسارات تطور التعاون الثنائى خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة بجانب الصحة والأمن الغذائى والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التى تخدم أهداف البلدين ورؤاهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادى المستدامين.

وتبادل بن زايد ورئيس وزراء الهند، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين دعمهما أية مبادرات ومساعٍ هادفة إلى تعزيز أسباب السلام والاستقرار والازدهار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية فى المنطقة والعالم، وأشارا إلى الحرص المتبادل على استمرار التواصل والتشاور حول القضايا والاهتمامات المشتركة.

ودون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، عبر حسابه الرسمى على تويتر: سعدت بلقاء الصديق ناريندرا مودى فى أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين الإمارات والهند وسبل تحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار فى المنطقة والعالم.

كما أكد الجانبان، فى هذا السياق، أن دولة الإمارات والهند داعمتان رئيستان للعمل الإقليمى والدولى متعدد الأطراف، وتؤمنان بدوره المهم فى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار فى العالم ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك انطلاقاً من نهجهما الداعى إلى التعايش والتعاون والعمل على بناء شراكات مستدامة تسهم فى إيجاد حياة أفضل لشعوب العالم أجمع.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28 “ الذى تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري؛ وقال بن زايد بهذا الشأن إن الهند تعد من القوى المؤثرة فى القضايا الدولية وشريكاً مهماً فى معالجتها ولذلك نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبلها فى "COP28" وهناك تعاون بناء بين البلدين فى مجال العمل المناخي.

وأعرب بن زايد عن شكره لجمهورية الهند الصديقة لدعمها علاقات التعاون بين الإمارات وكل من "منظمة شنغهاى للتعاون" ومجموعة "بريكس"، كما شكر بن زايد دولة ناريندرا مودى لدعوة الإمارات للمشاركة بصفتها ضيف شرف فى أعمال مجموعة العشرين (G20) فى ظل رئاسة الهند لها لعام 2023، معرباً عن ثقته فى أن قيادة الهند النشطة للمجموعة خلال العام الجارى سيكون لها أثر مهم فى الخروج بنتائج تصب فى مصلحة العالم أجمع.

وقال بن زايد ، خلال اللقاء، إن العلاقات بين دولة الإمارات والهند تاريخية متميزة إضافة إلى أنه تجمعهما شراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2017 بجانب شراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022 ولديهما حرص متبادل على استمرار تعزيزها وتنميتها لما يصب فى مصلحة شعبى البلدين.

كما أشار بن زايد، خلال اللقاء، إلى "أنه بعد مرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ مايو 2022 نلمس النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية، فقد زادت التجارة غير النفطية إلى أكثر من 50 مليار دولار وهذا يشير إلى أنهما تسيران فى الطريق الواعد بتحقيق هدفهما المشترك، برفع التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030".

من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند، عن شكره وتقديره لرئيس الدولة لحفاوة الاستقبال، مثمناً دعم بن زايد المستمر لعلاقات البلدين وجهوده فى النقلة النوعية التى حققها التعاون المشترك بينهما، فيما أكد حرصه على مواصلة العمل مع الشيخ محمد بن زايد لدفع العلاقات الإماراتية ــ الهندية على مختلف المستويات خاصة التنموية التى تخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.

وسجل دولة ناريندرا مودى، كلمة فى سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة مزيداً من النماء والازدهار فى ظل الحرص المتبادل على دفعها إلى الأمام والإمكانيات المتوفرة لتطورها.

وقد أقام رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريماً لرئيس وزراء الهند والوفد المرافق.