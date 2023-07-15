خلف الحبتور: العلمين الجديدة تتميز بشواطئها الرائعة التى تضاهى أجمل شواطيء العالم

كتب سيد الخلفاوى

نشر رجال الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى من مدينة العلمين الجديدة، مشيدا بشواطئها الجذابة.

وقال الحبتور، "أنها تضاهى أنقى وأجمل الشواطئ في العالم، داعيا كل من يعشق الهدوء و البحر والشمس الدافئة ان يزور الساحل الشمالي في مصر".

وقال الحبتور في المنشور، "وصلنا بحمدالله وسلامته الى مدينة العلمين في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية العزيزة على قلبي تلبية لدعوة كريمة من أخي وصديقي العزيز المهندس حمدي سليمان وعائلته الفاضلة الكريمة.. منطقة جميلة جداً تتميز بشواطئها الرائعة التي تضاهي أنقى واجمل الشواطيء في العالم.. ادعوا كل من يعشق الهدوء و البحر والشمس الدافئة ان يزور الساحل الشمالي في مصرفهو بحق يستحق الزيارة."

وتنظم مدينة العلمين الجديدة، مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأ أولى فعالياته 13 يوليو الجاري، وتستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.