جمارك مطار القاهرة تضبط راكب بحوزته أقراص وكبسول لعقار الترامادول المخدر

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من أقراص وكبسول لعقار الترامادول المخدر داخل حقائبه.

يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف احمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من ميار الزناقيري مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الرشيد زيدان وايمان عبد اللطيف مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٩٤ قرص لعقار الترامادول المخدر و ١٥٦ كبسولة لنفس العقار.

أمر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.