توفير 77 ألف فرصة عمل للسيدات بسوهاج فى عهد الرئيس السيسي.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن كافة الشواهد تثبت أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جعلت عصره عصرا ذهبيا لسيدات مصر فالرئيس لم يتردد لحظة فى إثبات ذلك فى كل المناسبات الرسمية وغيرها، وجعل المرأة المصرية وزيرا ومحافظا ونائبا فى مجلسى النواب والشيوخ، سواء بالتعيين أو بدعم اختيارها من الشعب المصرى، وكان الرئيس السيسى دائما ما يردد أن قوام الأسرة المصرية والدولة بأكملها يبدأ من المرأة المصرية.



وأضاف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أنه على أرض المحافظة تم تمويل المشروعات الصغيرة ، وتوفير التمويل اللازم ل ، وبالأخص للمرأة المصرية، حتي يتوافر لها فرص عمل، حيث بلغ عدد القروض الصغيرة التي تم منحها بمحافظة سوهاج 1.1 مليار جنيه، الأمر الذي وفر 77 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي وفرتها مشروعات "حياة كريمة" لأهالي المحافظة، إضافة إلى ذلك وصل الدعم النقدي بسوهاج ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، منذ يناير 2015 حتى الآن إلى 11.5 مليار جنيه، لـنحو 324.5 ألف أسرة في محافظة سوهاج، بما يعادل أكثر من ربع الأسر في سوهاج.