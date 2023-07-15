توريد 535 ألف طن من القمح لمواقع التخزين بالشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 51 طن و933 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535 ألفا و308 أطنان و849 كيلو قمح.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد اخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.

وشددت وكيل الوزارة، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.