اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2023 .. كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

السبت، 15 يوليو 2023 02:00 ص
تنسيق الجامعات 2023 .. كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وبدء وزارة التعليم العالى فى الاستعدادات لموسم التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات، يرصد" اليوم السابع" قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى:-
وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-
 -التربية الرياضية
 
- التربية الموسيقية
 
- التربية الفنية
 
- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"
 
- الفنون التطبيقية
 
- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"
 
- التربية "فنية – موسيقية").
 
ويجرى مكتب التنسيق استعدادات مكثفة خلال الفترة الحالية استعدادا لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2023/2024 من حيث مراجعة موقع التنسيق وانهاء كافة الترتيبات اللوجيستية والمطبوعات تمهيدا لبدء موسم التنسيق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة.
 
والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها أجنبية - عربية والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.
 

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