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تنسيق الجامعات 2023.. الطلاب المسموح لهم التقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة

السبت، 15 يوليو 2023 02:19 م
تنسيق الجامعات 2023.. الطلاب المسموح لهم التقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة وزير التعليم العالى والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للوزارة
كتب محمد صبحى

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أتاح موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم السبت، باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
 
وأعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، سؤال وجواب حول كل تريد معرفته عن تفاصيل اختبارات القدرات، ومن بينها:  من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارت القدرات في هذه المرحلة؟
 
وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا أن التقديم لأداء اختبارت القدرات متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 في هذه المرحلة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية،والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.
 
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

ما هو امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة

امتحان القدرات

امتحان قدرات فنون تطبيقية 2023

مكتب التنسيق امتحان القدرات

الحجز لأداء امتحان القدرات

اختبار القدرات للسنوات السابقة

امتحان القدرات للدور الثاني

موعد اختبار القدرات 2024

موعد اختبار القدرات 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

اختبار القدرات للثانوي

متى اختبار القدرات للثانوي 2022

زمن امتحان القدرات

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023

تقديم اختبارات قدرات

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