تعرف على كيفية الحجز الإلكترونى لعيادات التأمين الصحى بسوهاج في 9 خطوات

سوهاج محمود مقبول

تعد منظومة التامين الصحى واحدة من أهم المنظومات التي تقترن اقترانا مباشرا مع المواطنين على مستوى الجمهورية بصفة عامة وبالمواطنين في محافظة سوهاج بصفة خاصة، لما تؤدية المنظومة من خدمات كثيرة ومتنوعة وحرصا من منظومة التامين الصحى على التطوير الدائم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية، وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



تم تطبيق عملية الحجز للعيادات لتكون إلكترونية واليوم السابع يقدم للمنتفعين من خلال الفيديوجراف التالى خطوات الحجز الإلكتروني لعيادات التأمين الصحي علما بأن الخدمة مجانية بالكامل تعرف على الطريقة..



1 – يمكن الحجز عن طريق أي جهاز موبايل متصل بالإنترنت أو عن طريق جهاز الكمبيوتر.



2 – الخدمة متاحة مجانا على الأنترنت من المنزل أو من اى مكان



3 – الدخول على منظومة حجز عيادات التأمين الصحى.



4 – الدخول يكون بإستخدام الرقم القومى للمنتفع.



5 – بعدها الضغط على تحرى أحقية الإنتفاع.



6 – بعد إدخال الرقم القومى تظهر بيانات المنتفع نختار الطبيب " ممارس أو أخصائى .... إلخ"



7 – بعد ذلك نختار العيادة وبعدها نختار التخصص " صدرية . عظام – باطنه ....الخ"



8 - بعد اختيار التخصص تظهر أيام العمل نختار اليوم فيظهر توقيت العمل.



9 – نختار توقيت العمل المناسب

