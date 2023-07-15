تعرف على جهود محافظة أسيوط لتطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

أسيوط-هيثم البدرى

تواصل محافظة أسيوط، متابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن توفيق الأوضاع للمحال العامة حيث يجري تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال 16 مركز ترخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام.

وفي هذه النقاط نبين مجهودات المحافظة لتطبيق منظومة تراخيص المحال العامة: