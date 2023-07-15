تعرف على جهود محافظة أسيوط لتطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

تواصل محافظة أسيوط، متابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن توفيق الأوضاع للمحال العامة حيث يجري تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال 16 مركز ترخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام.
وفي هذه النقاط نبين مجهودات المحافظة لتطبيق منظومة تراخيص المحال العامة:
- تشكيل لجان للتفتيش، والمتابعة في متابعة تطبيق قانون ترخيص المحال العامة، والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية .
- اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقًا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي، وحتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
- تكثيف حملات التوعية للمواطنين وأصحاب المحال العامة بالتيسيرات الواردة بالقانون.
- تبسيط الإجراءات من خلال الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المسئولة عن تراخيص المحال.
- التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
- وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لتنفيذ القانون وعقد اجتماعات مكثفة مع مديرى المراكز التكنولوجية للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في التنفيذ لحلها على الفور.
- التأكيد علي سرعة إنهاء اجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصا علي حقوق الجميع.
- تفعيل البرامج التدريبية للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون.
- عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون وتقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
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