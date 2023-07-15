اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 09:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. فتح باب الترشح لمنصب عميد كليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة القاهرة

السبت، 15 يوليو 2023 09:00 ص
اليوم.. فتح باب الترشح لمنصب عميد كليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فتح باب الترشح  لشغل منصب عميد كلية طب الأسنان، وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب الترشح اعتبارا من اليوم السبت المقبل 15 يوليو، ويستمر حتى يوم الإثتين 24 يوليو، وذلك بعد إدخال تعديل على الجدول الزمنى بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 20  يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.
 
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية طب الأسنان، على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:
 
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
 
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
 
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
 
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
 
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة
 
8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى. 
 
وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تصدر دليل الأسماء المصرية من إعداد أساتذة اللغويات

الأربعاء، 12 يوليو 2023 09:57 ص

فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة السبت المقبل

الخميس، 13 يوليو 2023 08:00 ص

جامعة القاهرة تفتتح مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمى بالأقصر

الخميس، 13 يوليو 2023 09:57 ص

ثانى أقدم ساعة فى العالم.. ساعة جامعة القاهرة أيقونة مصرية

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:00 م

رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور ياسر عبد القادر أحد رواد علاج الأورام فى مصر

الجمعة، 14 يوليو 2023 10:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة