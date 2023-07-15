العثور على أنثى دولفين نافقة بمصيف بلطيم ونقلها لمحطة بحوث الثروة المائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عثرعلى أنثى دولفين نافقة، بشاطئ مصيف بلطيم، طولها 215سم، ومساحة محيطها 70سم، بها إصابة في منطقة البطن، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالوهاب، من علوم البحار، وعضوية 9 أعضاء من علوم البحار، ومن محمية البرلس الطبيعية، وممثلين لجهات متعددة، وجرى نقلها لمحطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، تمهيداً لمعرفة سبب نفوقه، وتحنيطه، وتعظيم الاستفادة منها.